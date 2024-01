Eine Landschaft geformt von Gletscherkraft

Zu den ersten Vogelarten, die man bereits ab Jänner singen hören kann, zählt die Kohlmeise. Sie ist die größte und am weitesten verbreitete Meisenart in Europa. Ihr metallisch-heller Gesang vielerorts bereits im Winter zu vernehmen. Die Kohlmeise verfügt über ein außerordentlich reiches sowie variables Repertoire an Lautäußerungen, das gut untersucht ist. So können reviersuchende Männchen anhand des Gesangs beispielsweise die Populationsdichte eines Gebietes sowie die Kompetenz eines Rivalen bei der Revierverteidigung abschätzen. Männchen mit großem Gesangsrepertoire sind meist dominanter und erfolgreicher, wobei weibliche Tiere meist einen Partner wählen, dessen Gesang dem ihres Vaters am wenigsten ähnelt. Der Name der Kohlmeise bezieht sich auf die schwarzen Federpartien am Kopf und ist bereits im 15. Jahrhundert nachgewiesen, wobei früher auch noch Bezeichnungen wie „Brandmeise“ oder „Schwarzmeise“ gebräuchlich waren. Der ursprüngliche Lebensraum dieser Meisenart sind Laub- und Mischwälder mit alten Bäumen; aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit kommt sie jedoch in fast allen Lebensräumen vor, wo sie Höhlen zum Nisten findet. Der Speiseplan gestaltet sich ebenfalls vielfältig: zur Hauptnahrungsquelle zählen Insekten und Larven, aber auch Nüsse und Samen werden gerne gefressen. Die Kohlmeise ist somit auch ein häufiger Gast an Futterhäuschen.