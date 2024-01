Parov Stelar swingt sich im Posthof auf Tour ein

Auch völlig neuer Sound

Das Konzert am 19. Februar im Linzer Posthof ist das Kick-Off für die Tour. Marcus Füreder aka Parov Stelar wird dabei nicht nur Songs aus seiner gesamten Laufbahn präsentieren, sondern auch Stücke, die noch nie zuvor live aufgeführt wurden. Kurz: „All Night“ on the dancing floor zusammen mit dem König des Electro-Swing & special friends.