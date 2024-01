Orgasmuswille, Orgasmuswege

Sich in seiner Lust zeigen zu können, ist tatsächlich ein Vorteil am Weg zum Höhepunkt. 82 Prozent der Bevölkerung sagen, sie fühlen sich wohl damit, vor den Augen ihres Partners oder ihrer Partnerin zum Orgasmus zu kommen. Menschen erleben ihren Orgasmus als qualitativ besser, wenn sie dabei gesehen werden. Sie kommen auch eher gleich mehrmals zum Höhepunkt als Menschen, die ihren kleinen Kontrollverlust am liebsten vor dem Partner verbergen möchten. Wer einen guten Orgasmus will, findet ihn: im Hier und Jetzt.