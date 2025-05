Kein Platz für Zwangsehen

In archaischen Kulturen muslimischer Prägung, aus denen viele der Migranten und Asylsuchenden kommen, sind derlei Eheschließungen – zumeist als Zwangsehen – hingegen Gang und Gebe. Und in den muslimischen Parallelgesellschaften, die sich im Lande gebildet haben, drohen derlei atavistische Sitten fortgesetzt zu werden. Dass die Regierung dies nun – auch um die Integration zu verstärken – gesetzlich unterbindet, ist höchst an der Zeit.