Wohnung brannte: Leblose Katze von Couch gerettet

Vom starken Rauch, der sich schon in seiner Wohnung ausbreitete, erwachte in der Nacht auf Donnerstag ein Mann in Salzburg-Liefering. Der 38-Jährige konnte aus seiner brennenden Wohnung ins Stiegenhaus des Wohnblocks gelangen. Er schlug bei einem Nachbarn Alarm. Der rief sofort die Einsatzkräfte.