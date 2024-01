Starker Auftakt für Oberthaler bei der EM

Dafür zeigte die 25-Jährige zum Auftakt ein starkes Rennen und erfüllte ihr Ziel. „Ich will in die Top-15“, hatte sie angekündigt. Mit nur einer Strafminute im 15-Kilometer-Einzel-Bewerb wusste sie am Schießstand zu überzeugen, in der Loipe hielt die Athletin des USC Altenmarkt/Zauchensee, die zuletzt angeschlagen war, den Schaden in Grenzen. So spuckte der Computer einen elften Platz für sie aus - Oberthaler war damit beste Österreicherin zum EM-Start.