Wettmafia wütet: „Bei Verdacht gehen wir sofort!“

„Ein Wahnsinn, was die hier abziehen.“ Roland Kirchler, Sportdirektor in Diensten von Altach, war belustigt ob der aberwitzigen Schiedsrichter-Entscheidungen und entsetzt zugleich. Denn sein Team war nach Rapid (2:1 gegen Slovacko/Cze) der zweite rot-weiß-rote Bundesligist, der mutmaßlich in einen Wettskandal verwickelt war. Beim 1:1-Remis gegen FC Spartacus (Ung). In Side nahe Belek.