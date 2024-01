Neumayer raste nach Fauxpas noch zu Bronze

Morgen steht der Slalom an

Dementsprechend genossen hat der Radstädter auch die Siegerehrung: „In dem Moment hat sich Bronze angefühlt wie Gold!“ Zum Feiern blieb aber keine Zeit, nach der Race-Analyse stand die Vorbereitung auf den morgigen Slalom auf dem Programm. „Mir taugt der Super-G, aber eigentlich komme ich von der technischen Seite. Mal schauen, was am Donnerstag drin ist.“