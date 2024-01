Rettungssimulator, ignorante Autofahrer inklusive

Simulator geht auf Tour in ganz Österreich

Die Ausnahmesituationen sollen den Fahrern durch das Training so sehr in Fleisch und Blut übergehen, dass umso mehr Aufmerksamkeit für den Einsatz übrig bleibt - und das nicht nur in Wien: Der Simulator ist in einem Pkw-Anhänger installiert, der in ganz Österreich zum Einsatz kommen wird. Gerade für kleinere Stützpunkte ist der Simulator auch organisatorisch eine Erleichterung: Fahrsicherheitstrainings in Mannschaftsstärke sind oft schwer zu organisieren, weil dann nicht genug Mitarbeiter in Einsatzstärke verfügbar bleiben. Der Simulator hingegen wird am Stützpunkt geparkt. Falls nötig, kann das Training sofort für einen Einsatz unterbrochen werden.