Ist die Notfallversorgung noch gewährleistet?

Vertuschung geortet

Durch die Schließung von Ambulanzen in einzelnen Kliniken sei nun auch der Weg weiter. „Da geht Zeit drauf, in der wir bereits wieder andere Patienten versorgen könnten. Wir sind alle ausgebrannt. Aber es ändert sich nichts“, sagt er. Dazu kommt die Aggression von Patienten oder Angehörigen. „Wir fahren mindestens zweimal pro Tag mit der Polizei aus, müssen uns bespucken und beschimpfen lassen“, sagt W. „Die Gesundheitsversorgung ist am Ende. Das ist meine Zusammenfassung“, so der Notfallsanitäter und: „Es wird vertuscht bis zum Gehtnichtmehr.“