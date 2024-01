Ski-Marktführer sagen dem Sperrmüll den Kampf an

Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft

„Bemerkenswert ist, dass hier Unternehmen, die eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen, gemeinsam an einem Strang ziehen, um dieses wichtige Zukunftsthema voranzubringen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner. „Das Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Region zu einem Zentrum der Kreislaufwirtschaft in Europa zu machen und gleichzeitig die Vorgaben des Green Deals der EU zu erfüllen.“ Der Green Deal der EU sieht eine massive Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 vor.