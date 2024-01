Milli-Vanilli-Macher Frank Farian verstorben

Höchst erfolgreich: Hits wie „Rivers of Babylon“ oder „Ma Baker“ sind Popgeschichte. Mit Milli Vanilli ging ein ähnliches Projekt schief. Als bekannt wurde, dass das Duo auf der Bühne nicht sang, hagelte es massive Proteste und Kritik vor allem in den USA. Zuletzt kam ein Film („Girl You Know It‘s True“) darüber ins Kino. Zu „weniger als 80 Prozent“ entspreche dieser der Wahrheit, so Farian in einem Zeitungsinterview.