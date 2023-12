Playback-Skandal: „Würde heute niemanden jucken“

In den 80ern erschütterte der Skandal um das erfolgreiche Pop-Duo „Milli Vanilli“ die Musikwelt. Nun feierte der Film über die Geschichte des Duos Premiere in Wien. Wäre dies in Zeiten wie diesen noch ein Skandal, und wie fake ist das Showbusiness heute? Sasa Schwarzjirg hat bei den Promis nachgehakt.