Kocher will Arbeitslose zu Vollzeitjobs motivieren

Dabei geht es um die Kombilohnbeihilfe, die es seit 2006 gibt. Das Unterstützungsangebot richtete sich bisher vor allem an Langzeitarbeitslose und sah Geld für Personen vor, die in einen neuen Job eingestiegen sind. Sie erhalten maximal ein Jahr lang einen Zuschlag zum Nettoeinkommen in der Höhe von 30 Prozent des Arbeitslosen- beziehungsweise Notstandshilfegelds. Dafür müssen sie eine Stelle annehmen, die mindestens 20 Wochenstunden umfasst. Voraussetzung ist außerdem, dass sie schon sechs Monate beim AMS arbeitslos gemeldet sind.