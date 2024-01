Stürze am laufenden Band: Notaufnahmen am Limit

Auch auf der Unfallchirurgie an der Uniklinik geht es seit Stunden hoch her: „Die Leute kommen mit gebrochenen Knien, Rippen, Hüften etc. Während wir an einem durchschnittlichen Tag etwa 20 Brüche um diese Uhrzeit zählen, so waren es heute bereits 70“, zog Pfandl-Pichler gegen 11 Uhr eine erste Bilanz.