Landwirtin bei Bauernprotest in Frankreich getötet

Zahlreiche Autobahnen blockiert

Nachdem sich Agrarverbände sich mit Premierminister Gabriel Attal am Montag getroffen hatten, weiteten Landwirte in Frankreich ihre Proteste aus. Die wichtige Nord-Südautobahn A7 bei Albon von rund 20 Bauern nachts mit ihren Traktoren in beide Fahrtrichtungen blockiert. Auch in der Region Toulouse wurden mehrere Autobahnen blockiert. Zudem wurde der Bahnverkehr behindert: Zwischen Bordeaux und Toulouse war es neben den Gleisen zu Bränden gekommen. Bei den Protesten zündeten Landwirte in Fässern Feuer an.