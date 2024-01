Verschwörungsmythen bei Bauerndemo der FPÖ

Rhetorik aus rechtsextremer Szene

Sehr viele Traktoren waren am Ballhausplatz nicht zu finden - nur elf wurden beim Start der Demo gezählt, 15 hätten auf dem Ballhausplatz parken dürfen. Die Landwirtschaft rückte bei der Veranstaltung ohnehin rasch in den Hintergrund. So wetterte Hannes Brejcha, der als Organisator der heimischen Corona-Demos auffiel, rasch eher allgemein gegen die Regierung. Er ortete neben dem „Impfzwang“ auch einen Zwang, „welche Autos wir fahren sollen, was wir fressen sollen“. Mit Kritik gegen den „heimlichen WHO-Direktor“ Bill Gates und „die Globalisten“ verwendete er zudem Rhetorik, die in der Szene der Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremen zu finden ist.