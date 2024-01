ÖSV-Aktivist: Kitzbühel „treibt Untergang voran“

„Dann sind wir alle am A****“

Der ÖSV-Abfahrer, der in Kitzbühel nicht am Start war, hat in der Vergangenheit bereits mehrfach ein Umdenken in der Klimakrise gefordert. Vor einigen Wochen hatte er bei „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ auf ServusTV bereits harte Worte gewählt: „Auf den Klimawandel haben wir nicht reagiert und jetzt ist es eskaliert und jetzt ist es eine Klimakrise. Und wenn man jetzt immer noch nicht darauf reagiert, ist es bald eine Klimakatastrophe und dann sind wir alle im A****.“