ÖSV-Athlet: „… dann sind wir alle im A****!“

Schütter: Keine Diskriminierung

Den Sager des ehemaligen ÖSV-Präsidenten kann Schütter nicht nachvollziehen. „Ich habe nicht das Gefühl, dass der Skisport diskriminiert wird. Wenn man das Gefühl aber hat, weiß man wahrscheinlich nicht, was diskriminiert werden heißt“, kritisiert er Schröcksnadel. Der wiederum meint: „Ich werde mich einsetzen dafür, dass der Skisport, dort, wo man Probleme erkennt, verbessert wird. Wir werden aber alles noch einmal bekämpfen, was in eine Richtung geht, das unkorrekt ist.“