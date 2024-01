Mann (38) nach Schüssen in Wien festgenommen

Schüsse haben am Sonntagabend in der Hochsatzengasse in Wien-Penzing einen Polizeieinsatz ausgelöst. Im Zuge dessen wurden mehrere Patronenhülsen sichergestellt und ein 38-Jähriger festgenommen. Er soll mit zwei weiteren Männern einem 30-Jährigen eine Tasche Bargeld aus der Hand gerissen haben, die ursprünglich für einen vermeintlichen Autokauf bestimmt gewesen sei, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.