Frontal-Crash: 5 Verletzte, Frau in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall in Scheifling (Bezirk Murau): Ein 21-Jähriger dürfte am Steuer eines Transporters eingeschlafen sein und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Die Lenkerin wurde lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Pkw war betroffen: Insgesamt gibt es fünf Verletzte.