Bedingte Haft für Alkolenker

Knapp 14 Tage nach dem Crash gerät der Deutsche schon wieder mit dem Gesetz in Konflikt, als er im Zuge eines Streits seinem Kontrahenten droht, ihm „die Fresse zu polieren“. Und last but not least legt er sich Ende September mit der Polizei an, in dem er sich durch das Klammern an einen Bauzaun gegen seine Verhaftung widersetzt und versucht, eine Polizistin mit Fußtritten gegen ihren Kopf zu attackieren.