170.000 Haushalte und Firmen in Irland ohne Strom

Fast 150 Flüge in Dublin gestrichen

Laut „Irish Times“ strichen Fluggesellschaften am Flughafen Dublin bis Sonntagabend mindestens 148 Flüge. Auch im Zug- und Busverkehr kam es demnach zu Behinderungen, zahlreiche Bäume seien auf Straßen gestürzt. Eine für mehrere Regionen geltende Warnung wegen starker Winde bleibe bis Montagabend in Kraft, hieß es.