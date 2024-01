Marathon-Prozess und dreifacher Mordvorwurf

Ein Marathon-Prozess beginnt am Donnerstag, 25. Jänner in Linz: Drei Tage lang wird über jenen Iraker (42) zu Gericht gesessen, der am 9. Jänner 2023 in Linz auf seine Frau eingestochen und dann auf der Amokfahrt zwei Polizisten schwer verletzt haben soll. Es geht um dreifachen Mordvorwurf.