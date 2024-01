40-jährige Lenkerin mit 1,58 Promille erwischt

Auf der S4, der Mattersburger Schnellstraße, wurde außerdem ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Neusiedl am See aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle vermuteten die Polizisten kognitive Beeinträchtigungen, die beim Konsum von Suchtmitteln auftreten. Ein anschließender Drogentest sowie eine klinische Untersuchung im Krankenhaus in Eisenstadt fielen positiv aus und bestätigten somit die Vermutung der Einsatzkräfte. Dem jungen Mann wurde noch an Ort und Stelle der Probeführerschein abgenommen.