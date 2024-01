Sarrazin und Odermatt ziehen in Kitzbühel blank

Spannung im Weltcup

Sarrazin gewann beide Streif-Abfahrten, der Gesamtweltcupführende Odermatt wurde am Freitag Dritter und am Samstag vor Traumkulisse Zweiter. Damit bleibt es in der Spezialwertung spannend, Wengen-Doppelsieger Odermatt hat sechs Punkte Vorsprung auf Sarrazin.