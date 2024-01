„Marco Odermatt versteht die Welt nicht mehr“

„Du bist ein Wahnsinniger!“

91 Hundertstel - so groß war der Vorsprung von Sarrazin auf Odermatt im Ziel. 1:52,96 Minuten lautet die Siegerzeit des Franzosen, der mit Startnummer 8 eine tollkühne Fahrt ohne Rücksicht auf Verluste in den Schnee zog und damit alle sprachlos machte. „Sarrazin, gratuliere. Du bist ein Wahnsinniger! Sensationell, unfassbar. Odermatt versteht die Welt nicht mehr. Was ist mit diesem Typen los? Der ist so geil. Ich liebe ihn. Ein neuer Superstar ist geboren“, schrie Neureuther.