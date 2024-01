„Kitzbühel-König“ zerstört nach Sieg das Hotelbett

Legendärer Jubel

Der nicht nur auf der Piste, sondern auch beim Jubeln der Größte war: Sein emotionaler Ausbruch auf der Werbebande ließ den Hahnenkamm förmlich explodieren, ist ein Bild für die Ewigkeit. „Ich habe mir das am Abend vor dem Schlafengehen überlegt“, so der 29-Jährige, der in der Szene wegen seines Fahrstils „Psycho“ genannt wird. Weil der begeisterte Mountainbiker stets am Limit unterwegs ist, alleine in der Vorsaison fünf teils schwere Stürze hatte.