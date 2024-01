Ex-City-Star rechnet mit Fußball in der Wüste ab

Der spanische Nationalverteidiger Aymeric Laporte hat nach seinem Wechsel in die saudische Pro League von Ernüchterung bei vielen europäischen Fußball-Profis in dem Land berichtet. „Sie haben es uns nicht leicht gemacht. Tatsächlich gibt es viele Spieler, die unzufrieden sind“, sagte der 29-Jährige in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS. „Es ist eine große Veränderung im Vergleich zu Europa, aber am Ende geht es um Anpassung.“