Tausende Euro während Fahrt verloren: Geld weg!

Ohne es gemerkt zu haben, hat eine 29-jährige Lenkerin aus der Gemeinde Hermagor mehrere Tausend Euro während der Fahrt verloren. Die Lenkerin war am Samstag mit einem offenen Pritschenwagen durch die Ortschaft Obervellach bei Hermagor unterwegs. Am Wagen transportiert hatte sie einen kleinen Kasten, in dem das Kuvert mit dem Bargeld - es handelt sich um 3500 Euro - gelagert war.