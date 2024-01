So starten steirische Parteien ins Superwahljahr

Die steirischen Parteien blasen das Signalhorn zum Start ins Superwahljahr! Die SPÖ hat gestern den Auftakt in Kapfenberg gemacht, die anderen Landtagsfraktionen gehen in den nächsten Wochen ins Rennen. Wir haben uns bei in den Parteizentralen zwischen Karmeliterplatz und Conrad-von-Hötzendorf-Straße in der Landeshauptstadt umgehört, was denn demnächst auf dem Plan steht.