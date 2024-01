Die Steiermark startet in einen Wahl-Marathon

Drexler tritt erstmals an

Vor allem dem steirischen ÖVP-Chef Christopher Drexler stehen intensive Monate zwischen dem Schreibtisch in der Grazer Burg und Feuerwehrfesten oder Spatenstichen im Land bevor, tritt der Wahl-Passailer doch erstmals als amtierender Landeshauptmann zur Landtagswahl an. Die Weichen für die Verteidigung des ersten Platzes stellte der 52-Jährige im Oktober mit einer Personalrochade, die ihm in den Schoß gefallen ist. Mit dem gesundheitsbedingten Abgang von Landesrat Hans Seitinger baute er seine schwarze Regierungsmannschaft um.