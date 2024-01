Auf Schloss Schönbrunn lastet jetzt Hypothek

Der Anwalt wollte das nicht auf sich sitzen lassen und wandte sich an den Verwaltungsgerichtshof. Dieser kippte die vorherige Entscheidung und gab ihm Recht. Die Kosten für das Verfahren in der Höhe von 1346,40 Euro wurden der Anwaltskanzlei zugesprochen. Der dazu verpflichtete Bund zahlte jedoch nicht sofort. Nach zwei Wochen fragte der Jurist nach, nach weiteren 14 Tagen stellte er einen Exekutionsantrag beim Bezirksgericht Innere Stadt in Wien. Dafür suchte er sich das Schloss Schönbrunn und das Kanzleramt aus.