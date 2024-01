Benkos Wiener Luxus-Inventar unter dem Hammer

Ein Konferenztisch, halb so groß wie eine ganze Wohnung

So viel Platz, wie sich Benko in seiner Zentrale gönnte, haben offenbar aber nur wenige: Für den 22,5 Quadratmeter großen elliptischen Konferenztisch (8,20 Meter lang und 3,50 Meter breit) gab es vorerst kein einziges Gebot. Gering war das Interesse auch an einem fünfeinhalb Meter langen und fast drei Meter hohen Raumtrenner in Schwarz und Gold mit Natursteinfronten: Bleibt es beim Gebot von 3200 Euro, bekommt ihn der neue Eigentümer um rund ein Zwanzigstel des ursprünglichen Kaufpreises.