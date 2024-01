Über 100 Feuerwehrleute bei Brand im Gasteiner Tal

Gleich mehrere Notrufe gingen am Samstagmorgen gegen 6 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Anrufer vermeldeten unisono: Brand am Firmengelände von Holzbau Saller in Bad Hofgastein! Alle drei Feuerwehren des Gasteiner Tals machten sich schnellstmöglich zum Einsatzort auf. Beim Eintreffen der Floriani stand ein Teil des Hackschnitzellagers bereits im Vollbrand.