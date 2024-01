Nach 47 Jahren in den verdienten Ruhestand

„Viele haben noch Leberkäse oder andere Sachen zum Einfrieren bestellt“, schmunzelt Preiner. „Das freut uns natürlich, aber irgendwann muss einfach Schluss sein.“ Denn mittlerweile steht ein 7-er vor seinem Alter, verrät er. Im Bezirk Neusiedl am See gibt es dann nur noch drei Fleischereien. Zwei in Gols, eine in Pamhagen. „Als ich 1977 angefangen habe, waren wir in Apetlon zu zweit, im ganzen Bezirk gab es 45 Fleischhauer“, erzählt Preiner.