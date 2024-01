Damit Bürokratie-Dschungel nicht für Stress sorgt

AK berät bei Fragen oder Problemen

Neben der Hilfestellung bei bürokratischen Hürden wartet auf die Lehrlinge aber auch ein cooles Zuckerl: Die AK schenkt allen Lehrlingen im ersten Lehrjahr ein Einstiegsgeschenk in Form eines Gutscheins. Natürlich kann man auch diesen online beantragen. „Sollten dann Fragen oder Probleme auftauchen berät die AK mit arbeitsrechtlichen Informationen. Wir unterstützen Lehrlinge in allen Belangen, so dass die Freude am Job nachhaltig bleibt“, so Jugendreferentin Jasmin Katzensteiner. Infos: www.bgld. arbeiterkammer.at/lehre