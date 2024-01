Der eigene Strom - ist das unser Zukunftsmodell?

Am Anfang ein Hinweis aus jüngst vergangenen Tagen: In Finnland, so war in kleiner Notiz zu lesen, liegt der Strompreis derzeit für manche Verbraucher zwischen zwei und drei Euro pro Kilowattstunde. Warum? Die Betroffenen haben fatalerweise auf börsenabhängige Preismodelle gesetzt - über so einen Wahnsinn möchte ich nicht einmal nachdenken. Aber es scheint auch realer Strom zu fehlen. Der Wind sei zu oft ausgeblieben - und die Atomkraftwerke schwächeln.