AK gegen Tiwag: Weitere Verbandsklage eingebracht!

Auch die politischen Parteien in Tirol beschäftigen sich seit geraumer Zeit mit dem Landesunternehmen. Am Dienstag war ein Sonderlandtag zu dem Thema über die Bühne gegangen, wobei sich auch die schwarz-rote Landesregierung nicht mit dem Vorgehen der Tiwag-Führung einverstanden zeigte und eine personelle, strukturelle und kommunikative Neuausrichtung in Aussicht stellte.