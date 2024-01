Nächste Woche zeigt sich wechselhaft, aber mild

Großteils sonnig und trocken zeigt sich der Montagmorgen. Allmählich ziehen sich aber von Westen und Nordwesten her etwas dichtere Wolken auf. In Vorarlberg können sogar einzelne Regenschauer auftreten. Nur im Osten bleibt es oft weiter freundlich und trocken. Frostige Minus elf Grad werden in der Früh erwartet. Später lockert es ein wenig auf, mit Tageshöchsttemperaturen bis zu zehn Grad.