Erhöhtes Verkehrsaufkommen auf dem Weg zum Mond

Japan startet seinen Versuch am Freitag

Am Freitag will nun auch Japan in den exklusiven Club der Mondlande-Nationen aufsteigen: Das Besondere am Mini-Raumschiff Slim - abgekürzt für „Smart Lander for Investigating Moon“ - ist seine Präzision: Es soll sein Ziel in einem Mondkrater auf hundert Meter genau treffen, sein Spitzname lautet daher auch „Moon Sniper“, Mond-Scharfschütze.