Kurz nach „Luna-25“-Start erkrankt

Nicht zuletzt wegen des mysteriösen Flugzeugabsturzes, der zum Ableben von Putins Kontrahenten, dem Söldnerchef Jewgeni Prigoschin führte, will niemand so recht an die offizielle Todesursache Melnikows glauben. Der 77-Jährige war am Mittwochmorgen in einem russischen Krankenhaus verstorben, nachdem er bereits am 11. August eingeliefert worden war. Am Tag zuvor war „Luna-25“ gestartet, offiziell hieß es da noch, bis auf eine kleine Kurskorrektur laufe alles normal.