Bub (2) verhungert an Seite seines toten Vaters

Die Polizeiaufsichtsbehörde IOPC (Independent Office for Police Conduct) kündigte am Donnerstag Ermittlungen an zur Frage, ob Beamte in dem Fall Möglichkeiten zum Eingreifen verpasst hätten. Zuvor hatte auch der Gemeinderat eine Untersuchung eingeleitet. Eine Soziarbeiterin hatte sich zwei Mal bei der Polizei gemeldet, nachdem ihr am 2. und 4. Jänner trotz einer Verabredung mit dem Vater nicht geöffnet worden war.