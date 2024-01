Platzverbot bei Grazer Akademikerball

„Mit Sperren in der Innenstadt ist zu rechnen“

Nun hat die Sicherheitsbehörde allerdings ein Platzverbot gem. §36 Sicherheitspolizeigesetzes erlassen. Dieses Verbot gilt ab 16 Uhr, solange es Sicherheitsbedenken der Behörde gibt. „Mit Sperren in der Innenstadt ist in dieser Zeit vermehrt zu rechnen. Zudem wird in Sachen Straßenverkehr auf die aktuell bestehenden Baustellen rund um das Veranstaltungsareal in der Grazer Innenstadt hingewiesen. Die Sicherheitsbehörde ist bemüht, Störungen des öffentlichen Verkehrs so gering wie möglich zu halten“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.