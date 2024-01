Mann stürzt bei Nachtskilauf in Bach - verletzt

Schwer verletzt und ohne Stirnlampe

Der Mann wurde kurz nach 1 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr Galtür geborgen und dem Notarzt übergeben. Er erlitt bei seinem Sturz schwere Verletzungen an den Beinen und am Kopf und wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. „Eine Stirnlampe oder dergleichen wurde vom Verletzten nicht verwendet“, so die Polizei.