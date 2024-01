Salzburg senkt mit April die Gaspreise

Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von 15.000 kWh könne sich dadurch bis zu rund 590 Euro brutto im Jahr sparen, wie das Unternehmen am Donnerstag informierte. Alle betroffenen Kunden werden noch im Jänner per Brief oder E-Mail über die Höhe ihrer Preisanpassung informiert. Was den Gaspreis betrifft, so werde der endgültige Tarif nach den Veröffentlichungen des Verbraucherpreisindexes (VPI) im Jänner 2024 fixiert. Die Anpassung des Gaspreises hänge nämlich zu 80 Prozent am österreichischen Gaspreisindex (ÖGPI) und zu 20 Prozent am VPI. Für die Heizsaison gebe es weiterhin ein umfangreiches Wärmepaket, um soziale Härtefälle abzufedern, teilte die Salzburg AG mit.