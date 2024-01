Nach Crash: Haftstrafe für Unfalllenkerin

„Auch wenn es keine typische Motivation hinter der Tat gibt und die Angeklagte das Opfer zufällig auswählte, wurde der Tod eines Menschen in Kauf genommen“, betont Staatsanwältin Sandra Agnoli am Mittwoch bei dem Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Denn die 36-jährige Angeklagte raste vergangenen Oktober auf der Turracher Straße bei Aich absichtlich in den Gegenverkehr und rammte dabei einen Kleintransporter (wir berichteten).