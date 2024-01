Bomben gegen Minderheiten: Schüler auf Spurensuche

Josef Simon, Karl Horvath, Erwin Horvath und Peter Sarközi - Angehörige der Volksgruppe der Roma - wurden in der Nacht auf den 5. Februar 1995 in Oberwart beim Versuch, eine Tafel mit der Inschrift „Roma zurück nach Indien“ zu entfernen, durch eine Sprengfalle getötet. Der folgenschwere Anschlag, der ganz Österreich erschütterte, war der letzte einer Bombenserie in den 90er-Jahren, durch die weitere 15 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden und der traurige Höhepunkt. Die „Causa Briefbomben“ war aber auch eine der aufsehenerregendsten und aufwendigsten Kriminalfälle in der Geschichte des Landes.