Kendra Wilkinson: „Playboy ruinierte mein Leben“

„Playboy hat mein Leben ruiniert“

Es ist 20 Jahre her, dass Wilkinson mit zarten 18 Jahren als Freundin von Hugh Hefner berühmt wurde. Aber erst jetzt fange sie an, all die seelischen Schäden, die die Zeit in der Playboy-Mansion hervorgerufen hatte, zu verarbeiten, so die heute 38-Jährige.