„Führerpartei“: Neuer Eklat im Clinch FPÖ vs. ÖVP

Gegen „Schuldenunion“ und „Diktat der Straße“

Der frisch gekürte Spitzenkandidat der ÖVP für die EU-Wahl hatte erst am Dienstag in einer Pressekonferenz sein Programm skizziert. In der Asylpolitik will er Verfahren ausschließlich an den Außengrenzen oder in Drittstaaten, in der Wirtschafts- und Industriepolitik will er sich dem „Diktat der Straße“ durch „Klimakleber“ nicht beugen und von der EU selbst verlangt er mehr Subsidiarität. Deutlich wandte er sich auch gegen eine „Schuldenunion“.